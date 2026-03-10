Champions League: ¿Cómo va la recuperación de Kylian Mbappé?

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé no estará presente en el Estadio Santiago Bernabéu para el primer asalto de los octavos de final contra el Manchester City por la UEFA Champions League.

El delantero francés no ha logrado recuperarse a tiempo de sus problemas en la rodilla, obligando a Álvaro Arbeloa a reajustar su esquema ofensivo para el duelo más importante de la temporada hasta la fecha.

Sin embargo, no todo son sombras en el parte médico de "Kiki". Las sensaciones en Valdebebas han dado un giro optimista en las últimas 48 horas.

Arbeloa calma las aguas

El propio técnico blanco fue el encargado de transmitir tranquilidad durante la rueda de prensa previa al choque. Arbeloa destacó la disciplina del francés en su proceso de rehabilitación.

“Está mucho mejor. Es algo de ir día a día y de ver cómo va evolucionando. Ha sido una semana muy positiva y ha vuelto con grandes sensaciones. Cada día está mejor y esperando que vuelva pronto”.

Cabe destacar, que la ausencia del francés se suma a la frialdad que se respira en la grada del Bernabéu. Sin su máximo referente, el Real Madrid deberá apelar a la épica colectiva y a la rebeldía de sus canteranos para sacar un resultado positivo ante el equipo de Guardiola.

¿Cuál es el objetivo?

Aunque la rodilla de Kylian Mbappé le impide saltar al césped este miércoles, los servicios médicos y el cuerpo técnico no descartan su participación en el partido de vuelta en el Etihad Stadium.

El club ha decidido no forzarlo en la ida para evitar una recaída que le deje fuera el resto del curso. Su presencia en Manchester dependerá exclusivamente de cómo responda su rodilla a las cargas de trabajo de la próxima semana.

De hecho, si logra volver a entrenar con el resto de sus compañeros, es probable que vea minutos el sábado 14 de marzo contra el Elche por LaLiga.