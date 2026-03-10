Rodrygo baja por 8 meses tras operación exitosa en la rodilla derecha

Suscríbete a nuestros canales

Rodrygo Goes ha comenzado con la cuenta regresiva de su preparación para volver a las canchas con el Real Madrid tras someterse exitosamente de la grave lesión que sufrió en su rodilla derecha. El futbolista fue intervenido de una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, una lesión que lo obligará a comenzar ahora un largo proceso de recuperación.

La operación se realizó después de esperar varios días a que disminuyera la inflamación en la zona afectada, y fue llevada a cabo por el reconocido doctor Manuel Leyes, considerado una eminencia en este tipo de intervenciones.

Rodrygo operación con éxito de la rodilla

La lesión ocurrió hace ocho días durante un partido frente al Getafe CF. En el minuto 66, Rodrygo recibió el balón por la banda izquierda y, al intentar arrancar en una jugada en la que disputaba el balón con Adrián Liso, su pierna quedó enganchada. El dolor fue inmediato y el jugador comenzó a cojear, llegando incluso a tumbarse unos segundos sobre el césped antes de reincorporarse y continuar el partido, a pesar de las molestias

Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Rodrygo comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación.", informaron los servicios médicos del club.

Tras el encuentro, el futbolista ya manifestó dolor, pero fue al día siguiente cuando la situación empeoró notablemente. Después de someterse a varias pruebas médicas, se confirmó el peor diagnóstico posible: rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha. Horas más tarde, el brasileño compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que expresó su fortaleza ante este duro momento, asegurando que seguirá luchando para volver cuanto antes a los terrenos de juego.