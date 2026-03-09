Meridiano Televisión transmitirá la final de la Copa del Rey 2026: Atlético de Madrid vs Real Sociedad en vivo y gratis

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

Este sábado 18 de abril, Meridiano Televisión llevará a todo el país la transmisión en vivo y gratis del emocionante duelo entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad desde el estadio La Cartuja de Sevilla.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad

El encuentro, que comenzará a las 3:00 p.m., definirá al campeón del torneo copero más importante del fútbol español.

Atlético de Madrid disputará la vigésima final de Copa del Rey de su historia, con la misión de conquistar su undécimo título.

Además, de lograr la victoria, el técnico Diego Simeone alcanzaría su noveno trofeo al frente del conjunto rojiblanco.

La última vez que el Atlético jugó una final copera fue en 2013, cuando protagonizó un triunfo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

La Real Sociedad llega a esta final tras superar al Athletic Club en semifinales con dos victorias por 1-0, mostrando solidez defensiva y táctica.

El conjunto vasco buscará levantar su cuarta Copa del Rey, después de haber conquistado la última en 2020, cuya final se disputó en 2021 debido a la pandemia de COVID-19.

Este enfrentamiento será la segunda final de Copa del Rey entre ambos clubes. La primera ocurrió en la temporada 1986-87 y terminó con el Atlético levantando el trofeo.

La gran final podrá verse en señal abierta por Meridiano Televisión, además de streaming en Meridiano.net. Y en alta definición a través de Simpleplus, NetUno Go, Inter Go y ABA TV Go.

Prepárate para vivir una tarde histórica del fútbol con la final de la Copa del Rey 2026, en vivo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.