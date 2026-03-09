República Dominicana con tres cambios para enfrentar a Israel en el Clásico

Suscríbete a nuestros canales

República Dominicana presenta modificaciones estratégicas en su lineup para el compromiso decisivo frente a Israel. Un encuentro que de ganar (todo parece que será así) los llevará directamente a los cuartos de final; a falta del duelo contra Venezuela del Clásico Mundial de Beisbol 2026.

Los tres cambios de RD para enfrentar a Israel será: Oneil Cruz formará en el jardín central, Carlos Santana tomará la primera base y el receptor Agustín Ramírez aparecen por primera vez en el torneo. Tres movimientos para rotar a ciertos jugadores y darle dinamismo al lineup.

Las figuras de poder permanecerán en el equipo con: Juan Soto, Manny Machado y Junior Caminero como los más destacados. El conjunto caribeño llega con la misión de consolidar su dominio en el torneo y asegurar su lugar en la siguiente fase del Clásico Mundial de Beisbol.

Lineup de República Dominicana para enfrentar a Israel:

Fernando Tatis Jr - RF Ketel Marte - 2B Juan Soto - LF Manny Machado - DH Junior Caminero - 3B Carlos Santana - 1B Oneil Cruz - CF Agustín Ramírez - C Geraldo Perdomo - SS Brayan Bello - P

Brayan Bello preparado para debutar con República Dominicana en el Clásico Mundial 2026

Brayan Bello será el encargado de lanzar el tercer encuentro de República Dominicana en el Clásico Mundial 2026. El rival es Israel, un equipo que no ha logrado afianzar su juego en el torneo y que seguramente tendrá problemas con el equipo caribeño.

La joya de Red Sox, recibe la pelota con la misión de sellar el invicto dominicano en Miami. El derecho llega tras una sólida campaña de 11 victorias en Las Mayores; destacando por su capacidad para inducir rodados y su control sobre el diamante del loanDepot park.

Se espera que Bello utilice su sinker dominante para neutralizar a una alineación de Israel que busca desesperadamente una victoria para mantenerse con vida. La estrategia de Albert Pujols apunta a que Brayan trabaje con eficiencia en la primera parte del juego.

Números ofensivos de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026