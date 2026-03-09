Jockey aprendiz es multado por uso excesivo del látigo por el INH

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este domingo en el Hipódromo La Rinconada se realizó la jornada número 11 del primer meeting de la temporada 2026 con una programación de diez carreras donde se disputaron los clásicos Ana María Freudman GIII con victoria de la importada Farolera y luego el Mauricio Azar GIII con triunfo del purasangre Ponsigue.

La Rinconada: Jinete aprendiz es multado por el INH

A la altura de la octava carrera dominical de la reunión número 11 en el óvalo de Coche se corrió una prueba reservada para yeguas nacionales o importadas de cuatro años, debutantes o no ganadoras en una distancia de 1.300 metros donde la victoria fue para la purasangre Anasoli, presentada por Deivis Guevara y la monta del jockey profesional Robert Capriles con un tiempo de 80´1 en el recorrido.

En el cuarto lugar de la misma prueba, llegó la yegua Rosa Negra, pensionada del trainer Ramón García Mosquera y la conducción del jockey aprendiz Jhorman Cespedes con un descargo de cuatro kilos.

Luego de la competencia, la Junta de Comisarios del INH dio a conocer mediante las resoluciones finales de la jornada que el jinete aprendiz Cespedes había sido multado por uso excesivo del látigo, según como lo indica el articulo 190 del Reglamento Nacional de Carreras y la misma fue publicada en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.