Mundial 2026: Irak lanza una inesperada petición a la FIFA

El conflicto armado en Medio Oriente está afectando directamente al Mundial 2026. La situación geopolítica entre Estados Unidos, Israel e Irán ha llevado a la Selección de Irak una petición muy clara a FIFA; todo con el objetivo de poder disputar el playoffs mundialista en México.

Irak, elevó una solicitud formal para postergar su participación en el repechaje que se disputará en México. El seleccionador Graham Arnold resaltó los problemas para que sus dirigidos puedan salir del país. En esa línea, no hay seguridad de contar con su equipo al 100%.

Bolivia vs Surinam se enfrentarán el 26 de marzo por la semifinal de la llave B del Playoffs del Mundial 2026. El ganador de ese encuentro jugará con Irak el 31 de marzo en Monterrey. El ganador del Playoffs formará parte del Grupo I con Francia, Senegal y Noruega.

La federación asiática busca reprogramar el encuentro decisivo que deben jugar en apenas dos semanas. Una situación complicada que FIFA deberá evaluar: en primer lugar no hay mucho tiempo para reprogramar y en segundo es una situación que escapa de su control.

Bolivia se prepara para el juego más importante de los últimos 32 años

La Selección de Bolivia está totalmente centrada en preparar el primer juego del Playoffs de la Llave B para el Mundial 2026. Primero enfrentará a Surinam, lo que es el juego más importante en los últimos 32 años; fecha donde jugó su última Copa del Mundo en 1994.

Si los bolivianos logran vencer a Suriname, tendrá la oportunidad de jugar contra Irak para asegurar su cupo en la cita mundialista. Este próximo 15 de marzo, enfrentarán su último juego de preparación contra Trinidad y Tobago en el Estadio BBVA en Monterrey.

El plan de Bolivia para clasificar al Mundial 2026

Óscar Villegas seleccionador de Bolivia apuesta por una base de jugadores jóvenes y experimentados, destacando la presencia de Miguel Terceros y el retorno de Ramiro Vaca. La selección confía en que su gran impulso en las eliminatorias los ayude para enfrentar a sus rivales.

A pesar de la incertidumbre que rodea al posible rival de la ronda final, el grupo está enfocado en sus propio proceso. De vencer a los caribeños, los sudamericanos quedarían a un solo paso de clasificar a un Mundial luego de 32 años, cuando fueron a Estados Unidos 1994.