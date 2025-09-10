Eliminatorias Sudamericanas

Jugador de Bolivia se burla de la eliminación de La Vinotinto

La selección boliviana, con una  victoria de 1-0 sobre Brasil en El Alto, se aseguró el cupo de repechaje

Por Oriana Garcia
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 01:02 pm
Foto cortesía
El reciente final de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 ha dejado un sabor agridulce en la región, especialmente para la afición de La Vinotinto. Tras una jornada decisiva en la que Bolivia aseguró su pase al repechaje, un gesto del arquero boliviano, Carlos Lampe, ha encendido la polémica en las redes sociales.

La selección boliviana, con una victoria de 1-0 sobre Brasil en El Alto, se aseguró el cupo de repechaje. Sin embargo, en medio de la euforia por la clasificación, Lampe fue captado celebrando con una camiseta de la selección de Colombia.

¿Celebración o burla hacia Venezuela?

Este acto ha sido interpretado por muchos internautas como una burla directa hacia Venezuela. La Vinotinto, que también luchaba por ese mismo puesto de repechaje, vio cómo sus esperanzas se desvanecían tras caer en su encuentro contra Colombia. El gesto de Lampe, por lo tanto, no ha pasado desapercibido, avivando la controversia y la rivalidad entre las aficiones.

Miércoles 10 de Septiembre de 2025
