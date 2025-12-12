Para el Jockey Challenge 56 vendrá cuatro de los cinco jinetes con las mayores producciones de dinero de todos los tiempos

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada se alista para realizar el Jockey Challenge 56 este domingo 14 de diciembre, por lo que será un espectáculo de talla mundial y tendrá la presencia de jinetes inmortales que cumplen campaña en diversos óvalos de Norteamerica.

Hay que acotar que, este evento forma parte de la cuadragésima octava reunión, por lo que es una jornada clave para el cierre oficial del tercer meeting del año 2025.

Los aficionados esperan con entusiasmo ver quién será el jinete que conquistará esta primera edición del Jockey Challenge.

Además, cada uno de los látigos invitados tendrán compromisos con los ejemplares participantes para las 13 carreras entre ellas: Nueve selectivas de grado y una Copa que conforma la programación de la última reunión dominical.

Jinetes invitados: Jockey Challenge R48 La Rinconada Datos hípicos

Precisamente, entre los jinetes invitados para el Jockey Challenge 56 en la arena caraqueña, estarán presentes cuatro de los cinco jinetes con las mayores producciones de dinero de todos los tiempos.

Uno de ellos es el boricua John Velásquez quien ocupa la primera posición del jinete con la mayor producción de dinero de todos los tiempos al alcanzar un total de $513.237.697.

Le sigue el venezolano Javier Castellano quien se encuentra en la segunda posición con un total de $413.610.832.

Por su parte, la leyenda viviente Mike Smith también dice presente en el evento internacional en la pista venezolana y actualmente ocupa la cuarta posición con un total de $356.578.010.

Por último, vendrá el dominicano Joel Rosario que además de los otros tres, él también ocupa la quinta casilla del mencionado listado al poseer $344.143.920.

Lo importante es que la afición hípica venezolana disfrutará desde las tribunas de La Rinconada, la presencia de estos jinetes inmortales para el primer Jockey Challenge 56 y sobre todo tanto ellos como el resto de los jinetes internacionales competirán en la cartelera de competencias de la reunión número 48.