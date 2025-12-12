Servicios

Depositan bono "100% Amor Mayor" con un monto extra

Esta ayuda económica tiende a pagarse en la primera quincena de cada mes

Por

Meridiano

Jueves, 11 de diciembre de 2025 a las 08:35 pm
Depositan bono "100% Amor Mayor" con un monto extra
Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela comenzó el pago del bono denominado "100% Amor Mayor", correspondiente al mes de diciembre a través del Sistema Patria. Este benefició está destinado para los abuelitos inscritos en la plataforma estatal.

NOTAS RELACIONADAS

Según el mensaje difundido a través de las redes sociales del Canal Patria Digital, el monto otorgado a los pensionados será de 260 bolívares, los cuales equivalen a 0,98 centavos de dólar al tipo de cambio vigente establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El bono llega con un extra

La ayuda económica  de "100% Amor Mayor" llegará con una bonificación de 130 bolívares que según la Plataforma Patria, fue enviado por el presidente Nicolás Maduro para los pensionados. Hay que destacar que para este diciembre se duplicó el monto que se otorga mensualemente. 

 

Otros bonos pagados

En la segunda semana de diciembre, el Gobierno de Venezuela también habilitó a través del Sistema Patria el pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 24.700 bolívares equivalentes a 94,23 dólares. 

¿Cómo retirar el pago a través de la Plataforma Patria?

  • Iniciar sesión en el Sistema Patria.
  • • Pulsar en “monedero” y luego en “retiro de fondos”.
  • •Seleccionar el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
  • •Oprimir el botón de “continuar” y después en “aceptar”.
  • Para hacer efectivo el cobro, el usuario debe tener los datos actualizados en la plataforma Patria.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Bravos Hipismo La Rinconada 5y6Nacional LVBP
Jueves 11 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Servicios