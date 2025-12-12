Depositan bono "100% Amor Mayor" con un monto extra

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Venezuela comenzó el pago del bono denominado "100% Amor Mayor", correspondiente al mes de diciembre a través del Sistema Patria. Este benefició está destinado para los abuelitos inscritos en la plataforma estatal.

Según el mensaje difundido a través de las redes sociales del Canal Patria Digital, el monto otorgado a los pensionados será de 260 bolívares, los cuales equivalen a 0,98 centavos de dólar al tipo de cambio vigente establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El bono llega con un extra

La ayuda económica de "100% Amor Mayor" llegará con una bonificación de 130 bolívares que según la Plataforma Patria, fue enviado por el presidente Nicolás Maduro para los pensionados. Hay que destacar que para este diciembre se duplicó el monto que se otorga mensualemente.

Otros bonos pagados

En la segunda semana de diciembre, el Gobierno de Venezuela también habilitó a través del Sistema Patria el pago del bono "Corresponsabilidad y Formación" por un monto de 24.700 bolívares equivalentes a 94,23 dólares.

¿Cómo retirar el pago a través de la Plataforma Patria?