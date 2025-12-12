Old School Reggaetón 2: Confirman a un grande del género para cantar en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El cantante puertorriqueño Wisin aterrizará en Venezuela para presentarse en la Old School Reggaetón Vol. 2, el próximo 25 de abril, el que será el concierto más esperado de 2026.

Wisin encabezará la lista de grandes artistas del evento que tiene lugar en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, junto a Alexis y Fido, TrebolClan, Ángel y Khriz, así como más talentos nacionales e internacionales.

Con más de dos décadas de trayectoria en el género urbano, el intérprete de grandes éxitos como “Me estás tentando”, “El teléfono” y “Nota de amor”, se ha convertido en una referencia en la música gracias al dúo Wisin y Yandel, además de su carrera como solista.

La última vez que el artista pisó Venezuela fue en 2022 junto a su compañero con su gira “La última misión”, en el emblemático Poliedro de Caracas. Asimismo, la próxima semana se realizará la preventa del concierto a todo el público.

Un éxito que animó a una segunda fecha

La receptividad en el primer Old School Reggaetón, animó a los productores a organizar una segunda edición cargada de los mejores artistas que representan el género para revivir la nostalgia de décadas pasadas.

Aunque suena sencillo, para More Experience, productora del evento, esta segunda entrega implica un desafío aún mayor, pues lo que vivieron los más de 50 mil asistentes al Estadio Monumental Simón Bolívar el pasado 15 de noviembre, marcó un precedente histórico.

“Realizar esta nueva edición representa, sin duda, un reto mayor. La primera dejó un estándar elevado y sabemos que el público espera algo aún más extraordinario. Nuestra fortaleza radica en transformar desafíos en momentos inolvidables”, comenta la vocera.

Mientras más cantante son confirmados, fuentes cercanas a la productora informa que falta por anunciar a dos grandes del reggaetón.