"Gran Modelo Venezuela 2025" presentó con éxito su Edición Extravaganza

El miércoles 10 de diciembre se llevó a cabo en el Salón Boyacá del Círculo Militar (Caracas) la Edición Extravaganza del certamen “Gran Modelo Venezuela”; un espectáculo que arribó a sus 23 años de celebración y en consecuencia se permitieron presentar lo nuevo y más reciente de la Alta Moda del diseñador venezolano: Jesús Quintero By Gadiel, y otros invitados especiales como Retro Store de Eleazar Velásquez.

Gran modelo Venezuela

El show inició con un performance cargado de mucho lujo y glamour, en donde el derroche de estilo recayó sobre los ganadores de la edición pasada, y los 19 participantes de esta competencia, quienes aprovecharon el escenario para desfilar prendas confeccionadas por ellos mismos y gracias al ingenio y la creatividad que le imprimieron a sus creaciones, los primeros condecorados de la noche fueron Luisana Torrealba y Oscar Febres, quienes obtuvieron el título de “Mejor Diseño de Extravaganza”.

Luego de dicha exhibición, el Jurado Calificador encabezado por especialistas en el campo publicitario, la moda, y pautas comerciales de interés público en el país, seleccionaron como ganadores de esta edición a Brenda Vanegas y Oscar Febres en la Categoría Top del “Gran Modelo Venezuela 2025”. En la Categoría “Gran Modelo Margarita Island” triunfaron: Marlin Salcedo y Leo Alcar; mientras que en la Categoría “Gran Modelo Los Roques” Luisana Torrealba y Santiago Pereira fueron los responsables de alcanzar el título.

El “Gran Modelo Venezuela” es un espectáculo dirigido por Alba Achique y José Gregorio Barreto de la Escuela y Agencia de Modelos “Garbo and Class”. Junto a ellos destacan en la producción general del evento: Ismelys Velásquez (como Animadora Oficial), JABA (como Director Creativo), Gisel Rodríguez (como Coordinadora), y Alejandro Martínez Oviedo y Karlis Ramos (en la Asistencia General).

Los ganadores de esta competencia lograron adquirir entre varios premios otorgados por las marcas patrocinantes; contratos exclusivos con la Agencia “Garbo and Class” y equipos electrónicos de telefonía de alta gama.