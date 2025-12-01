Modelo colombiana conquista “La Mansión de Luinny” en República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

La noche del 30 de noviembre de 2025 quedará en la memoria de muchos, y es que, con una tensión digna de final de telenovela, Karina García se consagró como la ganadora de la primera edición de “La Mansión de Luinny”, tras un desenlace lleno de emoción, gritos, aplausos.

La modelo paisa superó ampliamente a la también colombiana Yina Calderón, quien, a pesar de haber jugado un papel polémico desde el inicio, no logró convencer del todo al público, quedando segunda con una diferencia considerable.

"La Mansión de Luinny": una nueva ventana para Karina

Desde su ingreso a la mansión, Karina no solo se destacó por su popularidad, sino por su autenticidad. En la etapa del concurso dedicada al reinado de belleza, celebrada paralelamente al certamen de Miss Universo, representó a Medellín luciendo trajes creativos y originales.

Su traje de fantasía combinó la flora y fauna colombiana, los colores de la bandera nacional y un homenaje al café “oro negro” del país que dejó al jurado con la boca abierta.

Con vestidos en traje de baño, gala y un discurso que apeló a su historia como madre soltera, exenfermera y mujer luchadora, Karina conectó con el público que finalmente la eligió. “Soy una mujer real, auténtica, honesta, sensible, madre, luchadora”, dijo ella.

Su paso por la mansión también dejó momentos de tensión. Una de las escenas más comentadas fue cuando un compañero le ofreció un costoso regalo, lo que generó incomodidad y debate. También se le suma el escándalo del beso con el boricua Asaf Torres.

La gran final

El anuncio de la ganadora se dio en vivo, a través del canal oficial del formato, con momentos de tensión. La victoria fue una definición ajustada, pues, Karina alcanzó más de 145.000 puntos, mientras que Yina llegó a 101.000.

Karina recibió no solo la corona simbólica sino también un premio que cambiará su vida con nada más y nada menos que 100.000 dólares, una cifra que reafirma el peso que este nuevo formato tiene dentro del universo de realities latinos.

El creador del reality exclamó entusiasmado: “¡Karina Garciaaa! Oficial”, mientras la ganadora rompía en llanto y abrazos con su hija, su “team” y quienes la apoyaron durante toda la competencia. El premio, además de la corona y el título simbólico de “Miss Mansión 2025”, selló su victoria.

En su discurso de aceptación, Karina agradeció a quienes le brindaron su apoyo como su familia, su equipo, su hija y también al público que votó día tras día sin descanso para hacer realidad su triunfo. “Fue una experiencia increíble, supremamente retadora”, confesó, emocionada.