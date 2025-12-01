Dončić y Reaves hacen historia: La nueva dupla de oro que iguala una marca de 50 Años en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Lakers no solo están ganando, sino que están produciendo una de las dinámicas ofensivas más electrizantes de las últimas décadas. La estrella eslovena Luka Dončić y el alero en ascenso Austin Reaves se han consolidado como una dupla anotadora de élite, protagonizando una hazaña estadística que resuena en la historia de la liga.

Tras su actuación de anoche, Dončić y Reaves se unieron a un club extremadamente exclusivo, al lograr que ambos jugadores registren 30 o más puntos en tres partidos consecutivos. Esta proeza de consistencia ofensiva solo había sido alcanzada tres veces en los últimos 50 años de la NBA.

Un club de leyendas del último medio siglo

La dupla de los Lakers se posiciona ahora junto a nombres icónicos y parejas anotadoras explosivas que marcaron sus respectivas eras:

Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard (Bucks, 2023)

Monta Ellis y Corey Maggette (Warriors, 2010)

George Gervin y Mike Mitchell (Spurs, 1984)

El hecho de que Dončić y Reaves hayan conseguido esta marca subraya la explosividad y el dominio que han tomado en la ofensiva de los Lakers. Mientras Dončić ya es reconocido como una de las máximas figuras de la liga, la actuación de Reaves confirma su paso adelante como un anotador confiable y un socio ideal para el esloveno.

Esta racha no solo alimenta la ola ganadora del equipo angelino, sino que redefine el poder de fuego de la franquicia, mostrando que el relevo generacional en la capacidad de anotación ya está en pleno apogeo en Los Ángeles.