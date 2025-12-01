Servicios

Peajes en Venezuela: Aumento de tarifas hoy 1 de diciembre, carga pesada casi 8 dólares

Este ajuste afecta a los usuarios que circulan diariamente por autopistas y carreteras principales del país, representando un gasto adicional en cada viaje.

Por

Jessica Molero Gómez
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 11:49 am
Peajes en Venezuela aplican nuevas tarifas a nivel nacional
Foto: Peajes en Venezuela aplican nuevas tarifas a nivel nacional
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Desde este lunes 1 de diciembre, los peajes en Venezuela aplican nuevas tarifas a nivel nacional, este ajuste representa el tercer incremento en los últimos meses y busca actualizar los ingresos de las estaciones de cobro. 

Conductores y transportistas ya pueden observar los nuevos montos en las casillas de los peajes, impactando tanto a vehículos particulares como a transporte de pasajeros y carga pesada.

Tarifas para vehículos livianos y transporte público

Los precios para automóviles y microbuses han sido modificados, reflejando la inflación y la necesidad de mantener operativos los peajes. Los nuevos montos son:

  • Vehículos livianos y microbuses: Bs 100

  • Autobuses: Bs 110

Incrementos para transporte de carga

Los vehículos de carga también registran aumentos significativos según el tipo de carga y el número de ejes. Entre los ajustes más relevantes se encuentran:

  • Carga liviana: Bs 950

  • Carga pesada 2 ejes: Bs 1.100

  • Carga pesada 3 ejes: Bs 1.200

  • Carga pesada 4 ejes: Bs 1.300

  • Carga pesada 5 ejes: Bs 1.500

  • Carga pesada 6 ejes: Bs 1.900

El aumento más alto se registra en la carga pesada, alcanzando casi 8 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este incremento podría influir en los costos de transporte de mercancías, afectando la logística y distribución en diferentes sectores del país.

Foto: Cortesía

Recomendaciones para conductores y transportistas

Las autoridades recomiendan planificar los viajes considerando los nuevos montos para evitar inconvenientes. Tanto los conductores particulares como los transportistas de carga y pasajeros deben estar atentos a las actualizaciones de los peajes y preparar sus rutas conforme a las tarifas vigentes, especialmente en carreteras de alta circulación.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi
Lunes 01 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Servicios