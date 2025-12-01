Peajes en Venezuela: Aumento de tarifas hoy 1 de diciembre, carga pesada casi 8 dólares

Suscríbete a nuestros canales

Desde este lunes 1 de diciembre, los peajes en Venezuela aplican nuevas tarifas a nivel nacional, este ajuste representa el tercer incremento en los últimos meses y busca actualizar los ingresos de las estaciones de cobro.

Conductores y transportistas ya pueden observar los nuevos montos en las casillas de los peajes, impactando tanto a vehículos particulares como a transporte de pasajeros y carga pesada.

Tarifas para vehículos livianos y transporte público

Los precios para automóviles y microbuses han sido modificados, reflejando la inflación y la necesidad de mantener operativos los peajes. Los nuevos montos son:

Vehículos livianos y microbuses: Bs 100

Autobuses: Bs 110

Incrementos para transporte de carga

Los vehículos de carga también registran aumentos significativos según el tipo de carga y el número de ejes. Entre los ajustes más relevantes se encuentran:

Carga liviana: Bs 950

Carga pesada 2 ejes: Bs 1.100

Carga pesada 3 ejes: Bs 1.200

Carga pesada 4 ejes: Bs 1.300

Carga pesada 5 ejes: Bs 1.500

Carga pesada 6 ejes: Bs 1.900

El aumento más alto se registra en la carga pesada, alcanzando casi 8 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este incremento podría influir en los costos de transporte de mercancías, afectando la logística y distribución en diferentes sectores del país.

Foto: Cortesía

Recomendaciones para conductores y transportistas

Las autoridades recomiendan planificar los viajes considerando los nuevos montos para evitar inconvenientes. Tanto los conductores particulares como los transportistas de carga y pasajeros deben estar atentos a las actualizaciones de los peajes y preparar sus rutas conforme a las tarifas vigentes, especialmente en carreteras de alta circulación.