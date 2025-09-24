Gaceta oficial: Conozca cómo quedó el nuevo precio del pasaje urbano en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Gaceta Oficial Número 43.218 oficializó la actualización del pasaje urbano en Venezuela, estableciendo una tarifa mínima de 40 bolívares desde hoy 24 de septiembre. La medida busca regular los costos del transporte público y ofrecer beneficios para grupos específicos de usuarios.

El decreto establece que las mujeres mayores de 55 años y los hombres desde los 60 años estarán exentos de pagar el pasaje. Los estudiantes de educación básica, media y diversificada pagarán la mitad de la tarifa si portan uniforme, mientras que los universitarios deberán presentar su carné y abonarán 20 bolívares.

El transporte suburbano contará con tarifas que van desde 40 hasta 90 bolívares, dependiendo de la distancia o recorrido. Los vehículos con capacidad de cinco puestos deberán respetar esta tarifa mínima, aunque se permite a los transportistas aumentar hasta un 100 % del monto oficial bajo ciertas condiciones.

Los gremios del transporte habían solicitado una tarifa de 85 bolívares, equivalente a medio dólar, con el fin de cubrir gastos operativos y mantener la sostenibilidad de sus unidades. La propuesta incluía además un bono de transporte entre 25 y 30 dólares y un anclaje del pasaje mínimo urbano a 50 centavos de dólar.

Aunque el incremento oficial quedó por debajo de lo solicitado por los gremios, la publicación en Gaceta Oficial garantiza la estructura de tarifas y los descuentos establecidos.