LVBP: Ronald Acuña Jr. disparó primer jonrón de la temporada

Para descontar déficit ante Leones

Sabado, 29 de noviembre de 2025 a las 08:40 pm
LVBP: Ronald Acuña Jr. disparó primer jonrón de la temporada
Foto: David Urdaneta
“El Abusador” Ronald Acuña Jr. en su segundo encuentro en la temporada 2025-2026 de la LVBP, despachó el primer cuadrangular para acortar la distancia en la pizarra ante los Leones del Caracas en el Universitario.

Acuña, quien pegó sencillo en su primer turno del compromiso, en la baja del quinto sacó la bola por el jardín izquierdo ante los envíos del novato Mikell Manzano en cuenta de 3-2 para acercas a los Tiburones de La Guaira 3 a 1.

Es el primer jonrón del grandeliga en la LVBP desde el 9 de diciembre del 2023, cuando se fue para la calle ante los Navegantes del Magallanes en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Sabado 29 de Noviembre de 2025
