LVBP: Ronald Acuña Jr. soltó este bombazo previo a su debut

“El Abusador” afirmó que estaría disponible para reforzar a cualquier equipo

Por

Meridiano

Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 09:23 pm
Foto: Cortesía
Todas las miradas en el mundo del beisbol están puestas hoy en Macuto en el compromiso entre Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira por el debut del grandeliga Ronald Acuña Jr. con el conjunto escualo.

Entre sus declaraciones, el sabanero soltó una joya que sorprendió a todos los aficionados y periodistas presentes: no tiene ningún tipo de restricción y, estaría disponible como refuerzo en dado caso que La Guaira no avance al Round Robin.

“Ellos me dijeron que juagara decentemente, pero hasta donde yo quisiera”, afirmó Acuña Jr. “En un caso hipotético si no tenemos la oportunidad de clasificar y un equipo me quiere agarrar de refuerzo participaré”

 

Viernes 28 de Noviembre de 2025
