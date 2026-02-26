Vnet se une a ExitLag para ofrecer conexiones de alto nivel en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

ExitLag, plataforma líder en optimización de rutas de conexión, anunció su alianza estratégica con Vnet, empresa venezolana de telecomunicaciones, para elevar el estándar de conectividad gamer en el país.

Esta unión integra la tecnología de optimización de rutas de ExitLag con la infraestructura de fibra óptica de Vnet, permitiendo a los usuarios disfrutar partidas más estables, menor latencia y un rendimiento competitivo superior.

Los clientes de Vnet podrán incluir ExitLag como servicio de valor agregado (SVA) dentro de sus planes de internet de fibra óptica, a través del sitio web oficial de la empresa, por un costo adicional de Ref. $5 mensuales.

Una comunidad gamer que merece conexiones sin limites

Con más de 3.6 millones de jugadores activos en Venezuela, la alta latencia y la inestabilidad en rutas internacionales han sido uno de los principales retos para el ecosistema gamer nacional.

Gracias a esta alianza, Vnet no solo amplía su portafolio de servicios, sino que reafirma su compromiso de ofrecer soluciones tecnológicas de alto nivel que potencien el talento venezolano.

“En Vnet creemos en el poder de la tecnología para transformar experiencias. Esta alianza con ExitLag nos permite ofrecer a nuestros clientes una conexión optimizada, diseñada para quienes exigen el máximo rendimiento. Somos La red de posibilidades, y hoy abrimos una nueva posibilidad para la comunidad gamer del país”, señaló Andres Vieira, Gerente de Producto de Vnet.

Por su parte, Lucas Almeida, Director de Marketing de ExitLag, destacó:

“Este es un paso fundamental para nuestra expansión en América Latina, con un objetivo claro: elevar el estándar de conexión en el país. Con el soporte del proveedor local y nuestra tecnología de optimización, estamos entregando a la comunidad venezolana lo más avanzado en estabilidad y rendimiento competitivo”.

Más que velocidad: estabilidad, tecnología y experiencia.

Vnet es una empresa 100% venezolana de telecomunicaciones que presta servicios de internet por fibra óptica para hogares y empresas. Con una infraestructura en constante expansión y una visión centrada en el cliente, Vnet trabaja para ofrecer conexiones confiables, estables y de alta capacidad.

Como La red de posibilidades, su propósito es conectar a Venezuela con el mundo, habilitando oportunidades de crecimiento, educación, entretenimiento e innovación para todos los venezolanos.

Sobre Vnet

Como empresa 100% venezolana, Vnet ha venido consolidando una infraestructura robusta de fibra óptica que conecta hogares y empresas con el mundo, ofreciendo planes de alta velocidad, baja latencia y soporte especializado.

La incorporación de ExitLag a su ecosistema digital fortalece su propuesta de valor en el segmento gamer, sumando una solución que reduce el ping, mitiga desconexiones y optimiza automáticamente las rutas de conexión en tiempo real.

Esta alianza también abre la puerta a futuras activaciones, torneos, comunidades digitales y espacios de encuentro para gamers, alineados con la visión de Vnet de construir una red que conecta personas, talentos y oportunidades.

Sobre ExitLag

ExitLag es una plataforma de optimización de conectividad diseñada para reducir el ping, mitigar desconexiones y mejorar el rendimiento de los juegos online. Con presencia global en más de 190 países y más de 1000 servidores, ofrece soluciones innovadoras para gamers que buscan la mejor experiencia posible en cualquier plataforma.