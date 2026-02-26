MLB: Carlos Mendoza Jr. habla de su experiencia en la LVBP en su llegada al Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Eduardo Mendoza vive un momento definitorio en su carrera profesional. El joven utility venezolano, quien se consolidó como una de las figuras ofensivas de los Caribes de Anzoátegui en la reciente temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), ha dado un salto al firmar con los Azulejos de Toronto. Tras siete temporadas en el sistema de los Tigres de Detroit, Mendoza asume este nuevo reto con la mira puesta en el debut en las Grandes Ligas.

La actuación de Mendoza con la Tribu Oriental"durante la campaña 2025-2026 fue el catalizador de esta nueva oportunidad. Como primer bate y segunda base del equipo, el infielder demostró una madurez notable en el plato. En la fase regular y el Round Robin, mantuvo promedios que rozaron los .400 puntos, destacando por su capacidad para embasarse y su disciplina al batear a la zurda.

“La temporada en Venezuela la describiría como fantástica, nadie nos esperaba en la final, y cada uno de nosotros puso su granito de arena para llegar a esa instancia”.

Mendoza recibió una invitación oficial a los campos de entrenamiento primaverales. En este escenario, el venezolano busca demostrar que su contacto consistente y su velocidad en las almohadillas son herramientas listas para el máximo nivel. Su paso por Triple A el año pasado, donde dejó una línea ofensiva de .327/.351/.558, respalda sus aspiraciones.

“La adrenalina que me transmistieron los fanáticos en esa final aporta mucho a estar hoy aquí. De no sentir ese miedo que uno siente cuando estás rodeado de grandes ligas a sentirme como uno más de ellos y de poder seguir haciendo mi trabajo”.

En dos juegos de Spring Training Mendoza ha sorprendido con su ofensiva al conectar tres hits en cuatro turnos con una carrera impulsada y una anotada con el conjunto de los Azulejos de Toronto.