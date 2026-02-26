Extrainning regresa con refuerzos en el lineup

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

Con el objetivo de ofrecer a la audiencia más y mejor contenido en horarios pensados para el disfrute de los fanáticos del deporte y el entretenimiento, Extrainning regresa repotenciado un con nuevo horario.

Extrainning, el programa de beisbol por excelencia, ahora se transmitirá en vivo de lunes a viernes a las 4:00 p.m. Durante una hora, los seguidores de la pelota podrán disfrutar de análisis, estadísticas y las mejores jugadas del beisbol mundial. Para esta nueva temporada prometen sorprender con nuevas secciones, e inclusive, habrá gran participación del público a través de redes sociales y llamadas telefónicas.

Rueda de prensa en el Bloque Dearmas / FOTO: Andrea Matos

Además, la periodista Vanessa Alaimo regresa al espacio para aportar su estilo y energía al debate deportivo. Según ella mismo afirmó en la rueda de prensa llevada a cabo en la redacción de Meridiano, regresa para incomodar y decir las cosas como son. “Soy esa piedrita en el zapato. Me gusta debatir y buscarle esa quinta pata a la mesa”.

Vanessa Alaimo / FOTO: Andrea Matos

Germán Jaspe, Fryddmar Álvarez y Carlos Colón completan este lineup del equipo especialista en beisbol.

Fryddmar Álvarez / FOTO: Andrea Matos

Carlos Colón / FOTO: Andrea Matos

Como gran novedad, revelaron que Germán Jaspe viajará para llevar la cobertura completa del Clásico Mundial de Beisbol desde el lugar de los hechos. Así que el contenido exclusivo no faltará cada tarde en Extrainning por Meridiano Televisión de lunes a viernes a las 4:00 p.m.

German Jaspe / FOTO: Cortesía

Desde el 2 de marzo, la invitación es a sintonizar este nuevo horario y disfrutar de la programación renovada de Meridiano Televisión. Visita www.meridiano.net y mantente informado de todo el acontecer deportivo mundial.