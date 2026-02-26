Prestianni habría confesado su comentario racista hacia Vinícius

Suscríbete a nuestros canales

La tensión tras el duelo de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid ha alcanzado un nuevo punto crítico.

Según la información publicada por el diario portugués Correio da Manhã, Gianluca Prestianni habría admitido ante el resto de la plantilla del conjunto luso que llamó "mono" a Vinícius Jr. durante el encuentro.

La nota del rotativo luso añade un matiz polémico a la supuesta confesión. A pesar de reconocer el uso de dicho término, el argentino habría asegurado a sus compañeros que "no es racista", intentando contextualizar el insulto dentro de la efervescencia del partido.

El Benfica niega la información

La reacción del club encarnado no se hizo esperar. Inmediatamente después de que la noticia circulara por los principales portales deportivos de Europa, el Benfica emitió un comunicado desmintiendo categóricamente que el jugador haya admitido haber proferido insultos racistas contra el astro brasileño.

Desde las oficinas del Estádio da Luz sostienen que la información del diario es infundada y mantienen su respaldo al joven futbolista de 20 años, quien se encuentra en el ojo del huracán tras las imágenes virales del encuentro de vuelta de los play-offs.

Este nuevo episodio añade combustible a un caso que ya está bajo la lupa de la UEFA y que ha generado un fuerte rechazo en redes sociales. La supuesta admisión pone a Prestianni en una situación delicada.

El vestuario bajo la lupa

Mientras el diario portugués insiste en que la confesión ocurrió de forma interna, el cuerpo técnico de las "Águilas" intenta blindar al grupo para lo que resta de temporada.

Por ahora, la palabra de los medios portugueses choca frontalmente con la versión oficial de un Benfica que busca cerrar la herida abierta tras la eliminación europea.