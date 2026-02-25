Gianluca Prestianni explota y ataca al Real Madrid: "Vergüenza dan"

Suscríbete a nuestros canales

La previa del Real Madrid vs Benfica ha pasado de la tensión deportiva al incendio institucional. Tras confirmarse que la UEFA rechazó la apelación de las "Águilas", dejando a Gianluca Prestianni fuera del partido de vuelta de los play-offs, el extremo argentino no se ha guardado nada.

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), el ex Vélez Sarsfield lanzó un dardo envenenado que apunta directamente a lo que él considera un trato de favor hacia el club blanco y una injusticia procesal en su contra.

Mensaje directo al Madrid

El atacante, que se encuentra en Madrid pero verá el partido desde la grada, publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral, encendiendo los ánimos de ambas aficiones.

"Pegar una piña sin pelota se puede, se ve y ninguna sanción. Sancionar sin pruebas se puede, se ve. Ya no disimulan ni un poco con el Real. Vergüenza dan", afirmó el argentino, haciendo referencia a la acción de Fede Valverde con Samuel Dahl en el Estadio da Luz.

Clima hostil en el Bernabéu

Estas declaraciones han caído como un jarro de agua fría en la directiva del Benfica, que aunque apoya al jugador, teme que estas palabras acarreen una sanción disciplinaria adicional por parte del Comité de Ética de la UEFA.

Por su parte, el Real Madrid no ha emitido respuesta oficial, prefiriendo que sea el campo el que hable. Sin embargo, el ambiente en las gradas del Santiago Bernabéu promete ser ensordecedor contra el conjunto portugués tras las acusaciones del "10" argentino.

De hecho, se espera que haya un tifo en contra del racismo y exigiendo respeto. Sin dudas, será un partido muy disputado y lleno de polémica, en donde la diferencia de la eliminatoria es de apenas un gol (1-0).