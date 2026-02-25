Francotirador histórico: Kon Knueppel acecha el récord de triples de la NBA en una temporada de ensueño

Suscríbete a nuestros canales

Cuando los Charlotte Hornets utilizaron su cuarta selección global del Draft de 2025 para elegir a Kon Knueppel, muchos analistas cuestionaron si un jugador con su perfil (menos "atlético" que sus pares) podría dominar de inmediato. Hoy, apenas unos meses después, Knueppel no solo ha silenciado las críticas, sino que está a punto de borrar los libros de historia de la NBA.

El egresado de Duke se encuentra a tan solo 9 triples de romper el récord absoluto de más triples anotados por un novato en una sola temporada, marca que actualmente ostenta Keegan Murray (206 triples en la temporada 2022-23).

Con 58 partidos disputados, Knueppel ya ha alcanzado la cifra de 201 triples, lo que lo sitúa en una trayectoria sin precedentes. De hecho, esta misma semana se convirtió en el jugador más rápido en la historia de la liga en alcanzar los 200 triples, lográndolo en apenas 58 encuentros y superando por un margen abismal a especialistas como Duncan Robinson y el propio Murray.

Un home run para Charlotte

El impacto de Knueppel ha transformado a los Hornets. No se trata solo de cantidad, sino de una eficiencia aterradora:

Promedio: 19.3 puntos por partido.

Efectividad: Lanza para un asombroso 43.6% desde la línea de tres puntos.

Volumen: Intenta casi 8 triples por noche, liderando a todos los novatos en volumen y acierto.

Su capacidad para anotar en transición, saliendo de pantallas o creando su propio tiro, ha permitido que los Hornets escalen posiciones en el Este, consolidándose como el pegamento que le faltaba a un roster joven liderado por LaMelo Ball y Brandon Miller.

En compañía de leyendas

Lo que Knueppel está logrando lo pone en una categoría donde solo habitan los nombres más grandes del juego. Al promediar más de 19 puntos con un acierto superior al 40% en triples, el novato de Charlotte está firmando la que muchos consideran la mejor temporada de tiro para un debutante en la historia, superando los inicios de figuras como Stephen Curry o Damian Lillard.

"Su madurez es lo que más nos impresiona. No fuerza tiros, simplemente sabe dónde estar y su mecánica es perfecta", comentó recientemente su entrenador, Charles Lee.

El camino al récord

Con el próximo encuentro programado para este jueves contra los Indiana Pacers, la expectativa es máxima. Si Knueppel mantiene su promedio de 3.5 triples por partido, el récord de Keegan Murray caerá en menos de una semana, posiblemente ante su propia afición en el Spectrum Center.