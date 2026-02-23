La UEFA toma esta decisión por la "agresión" de Fede Valverde

Suscríbete a nuestros canales

La UEFA ha puesto punto final a la polémica surgida tras el duelo de ida de los play-offs de la Champions League entre Benfica vs Real Madrid.

El organismo rector ha decidido desestimar la denuncia presentada por el club portugués contra el mediocampista uruguayo Fede Valverde, quien fue acusado de conducta violenta tras un incidente con el defensor Samuel Dahl.

Con esta resolución, el "Halcón" queda libre de cualquier cargo disciplinario y podrá estar disponible para los próximos compromisos de los merengues en la competición europea.

La acción de la polémica

El incidente ocurrió en el Estadio Da Luz, donde las cámaras captaron un contacto físico entre Fede Valverde y Dahl que el Benfica consideró como una agresión deliberada.

Sin embargo, tras analizar las pruebas videográficas y los informes del encuentro, el Comité de Ética y Disciplina llegó a una conclusión distinta.

Para la UEFA, no existió la intencionalidad ni la fuerza desmedida necesarias para catalogar el movimiento como conducta violenta, interpretándolo como una disputa física habitual por la posición.

Postura del Benfica

La decisión no ha sido recibida de la misma manera en todos los sectores. Para diversos analistas y para el entorno del club lisboeta, la resolución carece de coherencia interna.

Argumentan que las imágenes muestran con claridad un golpe seco que excede la disputa por el balón. Además, aseguran que es difícil entender el criterio; si se castiga la intención en otros casos, aquí la evidencia física parecía suficiente para una sanción.

Por otro lado, para Álvaro Arbeloa, esta noticia supone un alivio inmenso. Perder al charrúa habría sido un golpe durísimo para el esquema del equipo, sobretodo, tras la ausencia de Jude Bellingham por lesión.