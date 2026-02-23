Benfica responde a la sanción recibida a Prestianni por presunto insulto racista

Suscríbete a nuestros canales

Solo dos días nos separan del duelo de vuelta entre Real Madrid y Benfica, por los playoffs de la Champions League, y desde luego muchos de los focos siguen puestos en ese incidente ocurrido en la ida entre Vinicius y Gianluca Prestianni.

En esa oportunidad, ambos jugadores se encararon -posterior al tanto del brasilero para el parcial 0-1 en Da Luz- y de esa disputa el madridista acusó al argentino de haberle proferido un insulto racista en su contra, que no se apreció en la imagen televisiva porque Prestianni se tapó la boca justo en el momento de referirse a su contrario.

Ahora, los acontecimientos siguen avanzando y desde la UEFA han resuelto sancionar al jugador de Benfica de forma provisional, mientras se avanza en la investigación de lo ocurrido. El futbolista estaría sancionado por un partido y la indagación seguiría su curso.

Ante todo esto, desde el club portugués no han guardado silencio y han reaccionado de inmediato a la decisión, lamentando el paso dado por el organismo europeo.

¿Qué dijo Benfica sobre la sanción a Prestianni?

El conjunto de Lisboa respondió a través de un comunicado compartido en sus plataformas digitales, en el que continuó su defensa a su futbolista, tal como ha sido desde que se iniciaron las investigaciones.

"El club lamenta haber privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque los plazos en cuestión apenas tengan efecto práctico para la vuelta del play-off de la Champions League", menciona el texto.

Que también agrega: "Sport Lisboa e Benfica también reafirma su compromiso inquebrantable con la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción diaria, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras destacadas de la historia del Club, como Eusébio".

Con esto, Benfica espera que la decisión sea revertida y que Gianluca Prestianni pueda formar parte de la convocatoria para el partido ante Real Madrid, en el que se decidirá el curso de ambos equipos para la venidera instancia de la Champions League.