El comediante Deivis Correa es liberado: estas fueron sus primeras palabras tras salir del Helicoide

El comunicador social y humorista venezolano, Deivis Correa, obtuvo finalmente libertad plena el domingo 22 de febrero, después de más de 18 meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide, en Caracas.

La medida se activó en el marco de la reciente Ley de Amnistía aprobada en Venezuela, que ha impulsado la liberación de decenas de personas detenidas por razones políticas, según organizaciones defensoras de derechos humanos.

El impactante arresto de Deivis Correa

La detención de Correa se remonta al 31 de julio de 2024, cuando fue arrestado por agentes del Sebin dos días después de las elecciones presidenciales de aquel año.

El comediante, según denunciaron su entorno y gremios periodísticos, fue arrestado por documentar y difundir en sus redes sociales los hechos ocurridos durante la jornada electoral en la parroquia 23 de Enero y discutir abiertamente sobre el proceso.

El fiscal general, Tarek William Saab, anunció en ese entonces, que Correa sería investigado bajo presuntas acusaciones de incitar a desconocer los resultados y generar violencia, señalamiento que familiares y defensores han rechazado abiertamente.

Su prolongada reclusión fue señalada por organizaciones gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), que durante meses exigió la libertad plena del comunicador junto a la de otros colegas y trabajadores de la prensa aún detenidos.

Primer testimonio tras ser excarcelado

Horas después de ser excarcelado, Correa fue contactado por el periodista venezolano Seir Contreras, con quien mantuvo una breve conversación y en la que agradeció por el apoyo durante este crudo proceso que le tocó vivir.

"Yo obviamente feliz, yo creo que eso no tendría ni que explicarlo. Agradeciéndole a todos ustedes por el apoyo y la voz que levantaron por todos nosotros (...) aquí en casa, gracias a Dios", dijo.

Asimismo, dio detalles de su estado físico y emocional: "Estoy bien de salud, gracias a Dios. No me lo esperaba, me sorprendieron y aquí estoy".

Deivis acotó que, sus exámenes médicos estaban en orden y, solo deseaba ver a sus dos hijas. Por fortuna, el comediante salió sin ningún tipo de restricción y recibió la libertad plena.