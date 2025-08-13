Tarek William Saab anuncia investigación por robo a reconocida tiktoker

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de la República Tarek William Saab, ha ordenado a la fiscalía abrir una investigación profunda por el robo al negocio de la tiktoker Coly Wu. La comerciante nacida en China, ha compartido en redes un video de un grupo de mujeres hurtando alimentos en su negocio, ubicado en la avenida Baralt​, de Caracas.

Detalles del robo

En el clip posteado por Coly se aprecia en la cámara de seguridad el momento que unas mujeres escondían en su ropa artículos como leche, 11 latas de diablitos y rikesas, siendo un total 70 dólares en pura mercancía.

“Con razón mi negocio no genera plata, porque me están robando mucho. Eso no se hace, están robando en todos lados. Necesito que me hagan viral este video para que metan presas a esas tres mujeres”, comentó Wu, afirmando que las mujeres robaron en otros locales.

Justicia venezolana al pendiente

Tras volverse viral el video, el fiscal general salió en defensa de la joven que acumula dos millones de seguidores en Instagram, para investigar todo lo referente al caso y dar con el paradero de las mujeres amigas de lo ajeno.

“Una ciudadana refiere que varios sujetos hurtan mercancía de su local comercial, el cual le ocasionan un grave daño patrimonial, ya que le generan pérdida en su negocio”, dijo Tarek.

En este sentido, ha expresado que la Fiscalía 42 en materia de delitos comunes, son los responsables de investigar todo lo pertinente al caso de Coly, que es la única china con tantos seguidores en el país.

“Presas en la cárcel, Coly la queremos”, “Cómo van a robar a Coli”, “Denunciadas ahí tienes las pruebas. Y los 3 doritos después”, “Está bien hecho que todos las vean”, son algunas de las opiniones.