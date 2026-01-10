LVBP: Magallanes a por la heroica en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) no perdona los descuidos, y los Navegantes del Magallanes lo están viviendo de la manera más cruda. La Nave Turca ha naufragado en sus tres primeras presentaciones de la postemporada, dejando un panorama preocupante para su numerosa afición. Lo más alarmante del caso es que estas tres derrotas consecutivas ocurrieron en su propio feudo, el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Perder en casa durante una serie tan corta y exigente como el Todos contra Todos suele ser una sentencia prematura, pero en el beisbol venezolano las estadísticas siempre dejan una rendija abierta para la esperanza. Aunque el pitcheo y el bateo situacional han fallado en los momentos apremiantes, la historia reciente demuestra que nada está escrito hasta que cae el out número 27 del último encuentro.

El fantasma del Round Robin acecha a la Nave

El inicio de enero ha sido gélido para el madero magallanero. Tras clasificar con ímpetu en la temporada regular, el equipo parece haber perdido la brújula en esta fase decisiva. Caer en los tres primeros choques pone al mánager Yadier Molina y a su cuerpo técnico en una situación de "ganar o morir" para la siguiente semana de campeonato. La presión aumenta al considerar que los rivales directos han sabido capitalizar las pifias defensivas y el cansancio del relevo carabobeño.

El espejo de Cardenales de Lara: El milagro de la 2023-24

Si existe un motivo para que los seguidores eléctricos mantengan la fe, ese es el antecedente inmediato de los Cardenales de Lara. En la campaña anterior, el conjunto crepuscular atravesó exactamente la misma pesadilla: arrancaron el Round Robin con un registro de 0-4 que parecía sacarlos de la contienda antes de tiempo.

Sin embargo, los larenses lograron una metamorfosis histórica. Ajustaron sus piezas, fortalecieron su mentalidad y encadenaron una racha de victorias que no solo los sacó del fondo, sino que los catapultó directamente a la Gran Final ante los Tiburones de La Guaira.

El tiempo corre y el margen de error ha desaparecido. Los próximos juegos fuera de Valencia serán determinantes para saber si los filibusteros logra enderezar el rumbo o si este Round Robin será recordado como uno de sus naufragios más dolorosos.