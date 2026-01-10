LVBP: Estas son las claves del invicto de los Cardenales de Lara en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

El arranque del Round Robin de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional 2025/2026 ha tenido un protagonista claro. Cardenales de Lara comenzó con toda su jerarquía que los ha caracterizado en los últimos años y, gracias a todo esto, se encuentran en lo más alto de la clasificación y con altas expectativas de alcanzar una nueva final.

El conjunto larense ha mostrado un equilibrio que explica su sólido desempeño. No solo ha ganado, sino que lo ha hecho dominando distintos aspectos del juego. La ofensiva responde en momentos clave, mientras el cuerpo de lanzadores ha sabido contener a los rivales con eficiencia desde la lomita.

Esa combinación ha convertido a Lara en el equipo a vencer en este inicio del Round Robin, ya que son los únicos invictos de la postemporada con récord de tres ganados y cero perdidos. El trabajo y planificación tanto de la gerencia como la del cuerpo técnico, al menos en estas primeras de cambio, ha sido más que positivo en múltiples aspectos.

Cardenales de Lara – Round Robin

Una de las principales razones del invicto es el rendimiento de su bateo colectivo. En apenas tres compromisos, la ofensiva crepuscular ha fabricado 22 carreras y conectado 36 imparables, cifras que reflejan constancia y agresividad en el plato.

Por si fuera poco, suman 10 dobles y cuatro cuadrangulares, demostrando capacidad tanto para el contacto como para el poder, y no es para menos, ya que cuentan con la presencia de figuras como Yohendrick Pinango (HR 1), Ali Sánchez (HR 1), Rafael Ortega (HR 1) y Jesús Bastidas (HR 1).

La producción ofensiva también se traduce en 22 carreras impulsadas y un promedio colectivo de .330, el más alto del Round Robin hasta el momento. Asimismo, el equipo ha mostrado disciplina, recibiendo 11 boletos y siendo el que menos se ha ponchado, con apenas 14 abanicados.

Otro de los aspectos a resaltar es el pitcheo colectivo, que ha sido el complemento ideal de esa ofensiva. En 28 entradas trabajadas, los lanzadores de Lara han permitido 29 hits y 11 carreras limpias, manteniendo una efectividad de 3.54. La clave ha estado en el control y la capacidad para dominar en momentos de alta presión y reflejado en solo cinco boletos concedidos frente a 27 ponches recetados, respectivamente.

Finalmente, el balance entre bateo y pitcheo explica el inicio ideal de Cardenales de Lara, que se posiciona como uno de los principales candidatos a avanzar a la final en esta nueva edición del Round Robin 2025/2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.