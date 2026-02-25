¿Buscas el cuadro único? Aquí tienes el auténtico video para la carrera de los acumulados en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece ante la proximidad de la décima reunión de carreras en el Hipódromo La Rinconada. Este domingo, la afición hípica disfrutará de un programa de 12 compromisos de alto nivel. Para quienes buscan el éxito en sus apuestas, el análisis de pista arroja un nombre con potencial de sorpresa: un ejemplar que superó diversos obstáculos en sus actuaciones previas y que, libre de inconvenientes, podría sacudir la pizarra.

El análisis de la sexta válida: La Rinconada

La jornada cerrará a la altura de la duodécima competencia con la sexta válida del 5y6 nacional. Hasta el momento, la nómina consta de 12 participantes tras el retiro oficial del ejemplar Gran Azabache, debido a un traumatismo generalizado. La prueba, reservada para caballos de cinco y más años, debutantes o no ganadores, presenta un escenario de gran paridad.

El "video" de la carrera: Gran Euro

Desde el puesto de pista cuatro destaca Gran Euro, un castaño de cinco años hijo de Majesto en Full Count. Este ejemplar, con récord de 11-0, estrena la cuadra del experimentado Antonio Bellardi, un factor que siempre genera interés entre los apostadores.

Su actuación más reciente, el pasado 9 de noviembre de 2025 bajo la conducción de Félix Velásquez, dejó una lectura clara para los especialistas. Al ordenarse la partida, el ejemplar accionó con el pelotón, pero perdió el paso tras los primeros 100 metros y retrogradó al último lugar.

Pese al percance, Gran Euro inició un avance sostenido por líneas internas antes del giro de la curva. Aunque su remate no fue suficiente para alcanzar el triunfo, logró arribar en la quinta casilla. Cabe destacar que este purasangre posee figuraciones cercanas ante rivales de jerarquía como The Fieldher Jr., Luigino, Online y el importado Rozagante, lo que avala su capacidad para decidir en este lote.

Ejercicio Previo: La Rinconada Buen Dividendo

Su ejercicio más reciente data del 20 de febrero bajo la monta de L. Tovar. El ejemplar trabajó en pelo con los siguientes parciales: 16"1, 29"4, 41"4 y 55"2 para los 800 metros, con un remate de 13"3 en la recta de enfrente y con un desplazamiento cómodo. Para este compromiso, los aperos pasan a las manos del jinete profesional Francisco Quevedo. Ante la paridad del lote, su victoria representaría un dividendo de proporciones extraordinarias para el cierre del 5y6.