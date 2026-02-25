"Tengo el caballo de la jornada": Rafael Alemán Jr. revela su base para el 5y6 de este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Otro de los grandes protagonistas que ratifica su presencia en la cartelera parejas de este domingo es el entrenador Rafael Alemán Jr. El profesional del entrenamiento encara un programa de alta exigencia con un total de cinco presentados en la arena de Coche.

Entrevista Ganadora: Meridiano Web La Rinconada Rafael Alemán Jr.

Durante la mañana de ajustes de este miércoles 25 de febrero, Alemán Jr. exhibió un celo profesional absoluto. El preparador supervisó personalmente cada detalle en la condición física de sus ejemplares y vigiló la ejecución de los últimos aprontes antes de la competencia. Su presencia en la pista confirmó la importancia que otorga a esta décima reunión del calendario.

Tras finalizar la ronda de supervisión en el establo, el entrenador conversó en exclusiva con el equipo de Meridiano Web. Con la seguridad que le otorga su trayectoria, evaluó con precisión las oportunidades de éxito que posee en cada una de las pruebas pautadas, dejando claro que sus piezas atraviesan un estado de forma excepcional.

A la altura de la cuarta carrera presenta a dos yeguas, Linda Iluision y Luna Llena. ¿Qué nos puede decir?

- Presentamos un dúo de poder para este domingo. Si bien ambas yeguas poseen los argumentos necesarios para adjudicarse el triunfo ante este lote, mi preferencia se decanta por Linda Ilusión. Su desempeño en la distancia de 1.100 metros es superior, factor que le otorga una pequeña ventaja comparativa sobre su compañera. Ambas se encuentran en plenitud de forma y estarán en el marcador.

La nómina de la primera válida incluye a Macho Abarrio, un ejemplar que genera expectativas al ser importado. ¿Consideras que la distancia y el planteamiento de carrera favorecen su estilo para buscar el triunfo desde el inicio del 5y6?

- Se trata de un ejemplar importado que hará su estreno bajo nuestra tutela. Realmente ha cumplido con cada etapa del entrenamiento de forma impecable; considero que se encuentra listo para la competencia y así se lo transmito a la afición. Tenemos altas expectativas sobre su desempeño y confiamos en que tiene los argumentos necesarios para adjudicarse la victoria.

Ejemplar fijo: La Rinconada Carrera 5y6 nacional

Luego en la segunda válida, en recorrido de 1.100 metros debe ensillar al ejemplar Tank Abbott.

-Este caballo viene bajado de agrupación, de verdad que es uno de mis presentados que considero duro de ganarse este fin de semana de la cuadra y me gusta con característica de imperdible.

Para culminar la jornada de labores, tiene otro debutante y en este caso se trata de German Champion que se estrena en la quinta válida.

-Sí, este es otro caballo que debuta. De verdad que lo ha hecho todo bien y si repite los ejercicios previos va ser difícil que pierda, así que no lo dejen fuera de sus combinaciones.