Rafael Alemán Jr. busca mantener la racha de victorias este domingo en La Rinconada

La jornada de carreras número nueve de la temporada 2026 en el hipódromo Internacional La Rinconada, será este domingo 22 de febrero del 2026 con una programación de 11 carreras, donde se disputará una Condicional Especial para yeguas maduras en la quinta prueba no válida y el juego del 5y6 nacional comenzará en la sexta competencia de la tarde.

La Rinconada: Entrevista a Rafael Alemán Jr.

Uno de los entrenadores que viene de conseguir la fotografía en el paddock de ganadores, es Rafael Alemán Jr. quien viene de triunfar con el ejemplar Zio Giaccof y la monta de Jean Carlos Rodríguez, y para este domingo tiene dos ejemplares más a correr y que pueden ser sorpresas también en caso de ganar.

El primero de sus presentados es la yegua Luna Llena en la primera carrera del programa, con la monta del jockey profesional Hemirxon Medina, de la dijo lo siguiente. “Ella viene poniéndose poco a poco ya que tuvo unos contratiempos que no la dejaban correr bien, por eso en las últimas dos carreras no lo ha hecho bien, pero en esta oportunidad, ella va a mejorar y va a estar cerca en la competencia”.

Después en el 5y6 en la segunda válida, la yegua Francis Rose, con la conducción de Maikel Rodríguez, de la cual indicó lo siguiente: “Ella la semana pasada no corrió bien, decidimos correrla seguido, esta mucho más fuerte, más grande y es el tiro que ella está más cómoda y pueda hacer una mejor carrera”