El riguroso trabajo previo coloca al pupilo de Rafael Alemán Jr. en la ruta ganadora el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La arena de Coche fue el escenario donde Rafael Alemán Jr. certificó la excelente forma de sus pupilos durante la sesión de ajustes de este 15 de enero. El experimentado preparador conversó con Meridiano Web sobre la actualidad de su cuadra de cara a los compromisos del domingo.

Rafael Alemán Jr.: Meridiano Web La Rinconada Reunión 02

Durante la entrevista, Alemán ofreció un análisis detallado a la afición hípica sobre el chance real de sus presentados en la búsqueda de la victoria.

“Agradezco a Meridiano Web la oportunidad de dirigirme al equipo del Instituto Nacional de Hipódromos y a toda la afición de Venezuela. Deseo un feliz comienzo de año y bendiciones para todos.

Me siento muy contento con el reinicio de la actividad. La decisión de las autoridades de programar dos días de carreras es espectacular para nosotros, al igual que las jornadas nocturnas, que representan un gran atractivo. Mis felicitaciones para ellos.”

Un gran saludo, entrenador. Gracias por recibirnos. Entre sus presentadas para el 5y6 de este domingo destaca Linda Ilusión, yegua que contará nuevamente con los servicios del aprendiz Omar Rivas. ¿Qué detalles puede compartir con los lectores de Meridiano Web sobre su condición para este compromiso?

- Esta yegua atraviesa una excelente condición en cancha; ella siempre rinde al máximo en sus competencias. Les pido que olviden su actuación más reciente, pues enfrentó algunos inconvenientes.

Aunque la carrera luce pareja ante la presencia de dos importadas que parten como favoritas, recomiendo incluir a la mía en sus combinaciones. No descarten una sorpresa de su parte con una victoria en la meta.

Compromisos: La Rinconada 5y6 nacional

Luego en la tercera válida en otra prueba pareja presenta al ejemplar Tank Abbott en recorrido de 1.200 metros.

-Este caballo viene muy bien para la carrera, trabajamos diciembre completo arduamente para que arrancáramos el año bien. El caballo anda espectacular y en carrera pareja donde hay varios enemigos, les recomiendo no lo dejen fuera del cuadro a la hora de sellar ya que viene de llegar muy cerca.

Ya para la carrera de los acumulados y luego de 189 días sin correr, regresa a la arena la yegua Francis Rose.

- Esta yegua presentó algunos inconvenientes, por ello le otorgamos el tiempo de descanso necesario. Llega en excelentes condiciones para este compromiso y confiamos en que mostrará una notable mejoría. Su estado físico actual es óptimo y esperamos que realice una buena carrera el domingo.