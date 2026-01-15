¡No te caigas! Esta yegua trabajó contenida y está lista para sorprender el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

A pocas horas de que los amantes de las carreras de caballos puedan disfrutar de lo que será la segunda jornada de carreras en el majestuoso hipódromo La Rinconada, ya se perfilan varios ejemplares como posibles rivales de una de las grandes apuestas del ciclo no válido: Loca Te Pones, con la monta de Winder Véliz.

Buen dividendo: No válidas La Rinconada

Precisamente la tercera carrera de la tarde dominical, con hora de salida a las 2:20 pm es una carrera para yeguas nacionales e importadas de 5 años, ganadoras de 1 carrera, cuenta con una nómina de nueve participantes que irán en búsqueda del premio a repartir adicional especial de $27.040.

Star Plus es una de las participantes para esta competencia, saldrá por el puesto de partida ocho, Para esta ocasión será montada por el jinete aprendiz Oliver Medina quien le descarga tres kilos a la yegua que a su vez cuenta con el entrenamiento de Carlos Luis Uzcátegui.

Ella viene de participar el pasado 30 de noviembre del año pasado, donde fue capaz de llegar en el segundo lugar a solo medio cuerpo de la importada Cheeca Blue (Usa).

Condición del ejemplar: Datos Ajuste Carreras

El día de ayer miércoles 14 realizó ajustó: 16 30,3 43,3 (600MTS) (EP) 57 2P 75,2/ contenida y muy bien con remate de 13 con el traqueador Arraga, así lo dio a conocer la hoja de ajustes de la División de tomatiempos del INH que es publicada en la cuenta oficial de la institución en las redes sociales.

Enemigas de las carreras: Tercera No válida