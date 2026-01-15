Jesús Romero Rojas: "Mi yegua está en su mejor condición y el recorrido del domingo le favorece plenamente"

Suscríbete a nuestros canales

Tras un receso decembrino, el entrenador Jesús Romero Rojas ha regresado a la actividad con una energía renovada, enfocado en los compromisos que asumirá en este primer meeting del 2026. Durante la mañana de trabajos de este jueves 15 de enero, el equipo de Meridiano Web abordó al preparador para conocer de primera mano la actualidad de su establo.

Entrevista: Jueves Jesús Romero Rojas La Rinconada

Romero Rojas manifestó su entusiasmo por el inicio de las carteleras oficiales y destacó la excelente condición de salud que lucen sus ejemplares.

El preparador analizó específicamente a sus dos pupilas que verán acción en el tradicional juego del 5y6 nacional del domingo, y señala que ambas poseen la calidad necesaria para pelear los primeros puestos de la pizarra.

“Me encuentro muy contento por el reinicio de las actividades y aquí estamos para dar lo mejor de sí”

La primera presentada del día domingo es Reina de Vela que es parte de la nómina de la primera válida del 5y6 dominical.

-Esta yegua anda muy bien, y a pesar de ir un poco subida su condición es intacta. El día de ayer se llevó al aparato, salto excelente y lo que buscamos es que realice una buena actuación y con descargo de cuatro kilos.

Para la cuarta válida en yunta con José Gilberto Hernández, presenta a la veloz Prioritise.

-De verdad que atraviesa una condición envidiable, toda la semana ha destacado y considero que con ella podemos estar decidiendo en esta prueba del 5y6.

Un gran saludo a toda la afición. Los invito a que sigan respaldando nuestro 5y6 y a que nos acompañen este domingo en las tribunas; su presencia en las instalaciones es lo que hace grande a este espectáculo.