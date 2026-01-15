¡Sin cuentos! Los dos "fijos" de Yoelbis González para este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Gracias a la decisión de las autoridades hípicas de iniciar el año con una doble jornada en La Rinconada, la emoción se ha apoderado de todos los que hacen vida en el óvalo. El equipo de Meridiano Web realizó los ajustes necesarios para brindar la mejor orientación a la fanaticada y, en este arranque de temporada, visitamos nuevamente el coso capitalino en busca de la información para este domingo.

Nuestro primer invitado en este 'jueves de ajustes' fue el jinete profesional Yoelbis González. Muy optimista por la doble cartelera, Yoelbis conversó con nosotros sobre las condiciones de sus cinco compromisos para la jornada dominical.

“Muy contento por la apertura de esta jornada que abrirá desde el día viernes hasta el día domingo”

El primero de ellos es en la segunda carrera en recorrido de 1.100 metros, el ejemplar Vision Shark.

- Ya tuve la oportunidad de ganar con este caballo anteriormente y llega en muy buenas condiciones. El lote es bastante parejo, lo que espero nos permita brindar una gran carrera.

Acto seguido, pero en esta ocasión en yunta con Luis Pereza, tienes el compromiso con la yegua Princess Atena.

- He montado a esta yegua en varias ocasiones y ha mostrado una evolución notable gracias a sus actuaciones previas. Esperamos que este domingo logre demostrar todo su potencial.

El primer compromiso selectivo de la tarde dominical es en el Clásico “Andrés Bello” (GII) por intermedio de la potra Marisma.

- Vengo de ganar con esta yegua en su actuación más reciente, donde demostró un gran nivel. Aunque esta vez el lote es más exigente y se enfrenta a rivales de mayor ranking, confiamos en realizar nuestra mejor carrera posible.

Para el 5y6 también eres parte de la nómina de la segunda selectiva de la tarde con el potro Black Stone.

-Este caballo mostró bastante calidad en su estreno, el ejemplar se nota que ha incrementado su condición física y en carrera muy pareja pensamos que tenemos mucha opción para ganar.

Cierras finalmente tus compromisos dominicales con la yegua Belleze en la sexta válida.

- Para esta ocasión, considero que se enfrenta a un lote que le favorece mucho. Siempre ha sido una yegua de buen concepto en el establo y, con el favor de Dios, esperamos alcanzar el triunfo este domingo."