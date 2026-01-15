El bombazo de Gaceta Hípica: Entérate del ajuste de la línea que podrá definir el triunfo en el 5y6 nocturno

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada se prepara para presentar la primera reunión del año, por lo que será una jornada nocturna, con una programación de ocho carreras en horario de las 6:30 de la tarde mientras que el juego para el 5y6 Nacional es a partir de las 7:20 de la noche.

La tercera competencia que es la primera válida para el juego de las mayorías, es para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años. Ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo), en distancia de 1.200 metros más un premio especial adicional de 30.420 dólares.

Entre los participantes se encuentra el norteamericano Juan Valdez (número 12), con la monta de Robert Capriles y presentado por el ganador de la estadística del segundo y tercer meeting 2025, Carlos Luis Uzcátegui para el Stud Yellowstone, al mismo tiempo se perfila como el primer favorito y la línea para Gaceta Hípica.

Este ejemplar reaparece luego de 47 días sin correr. Su última actuación en la arena caraqueña fue el pasado 30 de noviembre de 2025, pues fue capaz de llevarse la victoria con 8 1/4 cuerpos de ventaja.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El martes 13 de enero, el zaino importado ajustó 42,4 para 600 metros, en silla, contenido todo el trayecto informado por la hoja de ajuste de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

