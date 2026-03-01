¿Listo para renovar? El Real Madrid y Vinícius Jr. acercan posturas

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como una temporada de alta tensión y rumores de salida, parece haber dado un giro de 180 grados. Luego de meses de incertidumbre, diversos medios españoles confirman que el Real Madrid y Vinícius Jr. están a un paso de alcanzar un acuerdo para la ampliación de su contrato, devolviendo la tranquilidad a las oficinas del Santiago Bernabéu.

El cambio de dinámica en el vestuario ha sido la clave de este acercamiento. Con la salida de Xabi Alonso y la posterior anuncio de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo ha revitalizado al brasileño.

Se nota a un "Vini" mucho más centrado, sonriente y conectado con la grada. Bajo el mando del ex defensor, ha recuperado su mejor versión futbolística, alejándose de las polémicas que marcaron el inicio de la campaña.

La principal arma en ataque

La importancia de Vinícius en el esquema blanco se ha multiplicado debido a la plaga de lesiones que afecta a la plantilla. Con Kylian Mbappé y Jude Bellingham fuera de combate, el brasileño ha asumido los galones de líder absoluto en ataque.

En la presente campaña, acumula 13 goles y 11 asistencias en 37 partidos disputados entre todos los torneos (UEFA Champions League, LaLiga, Supercopa de España y Copa del Rey).

De la tensión al compromiso

A principios de temporada, la relación entre el club y el jugador parecía rota, con una tensión máxima que alimentaba rumores de traspaso a otras ligas.

Sin embargo, la voluntad de ambas partes ha prevalecido. La directiva merengue, liderada por Florentino Pérez, considera prioritario blindar al carioca, quien a sus 25 años sigue siendo la cara del proyecto a largo plazo.

Según la informacipon, el acuerdo está prácticamente cerrado. Solo faltan flecos relacionados con las variables por objetivos, pero el deseo de Vinícius es seguir haciendo historia de blanco.