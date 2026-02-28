Real Madrid: Arbeloa improvisa una defensa de guerra ante el Getafe

Suscríbete a nuestros canales

Álvaro Arbeloa llegó para solucionar los problemas que tenía el Real Madrid. El entrenador logró darle estabilidad y orden al equipo, pero las lesiones tienen en jaque el joven DT. De hecho, para armar su defensa tiene un puzzle interesante de cara a las próximas semanas de juego.

Arbeloa solo cuenta con: David Alaba y Antonio Rudiger como defensores centrales de carrera; también con Aurélien Tchouaméni como un híbrido creado por Ancelotti. En esa línea, solo tiene tres defensores centrales para jugar contra Getafe, Celta de Vigo y Manchester City.

El puzzle de Álvaro: darle confianza a una pareja que no ha tenido minutos o meter al francés en la zona defensiva y perder al mejor mediocampista del equipo. Todo a unos días de jugar contra Getafe el próximo lunes; vital para no perder la línea del Barca por LaLiga.

Dos altas para el Real Madrid de cara al Getafe

Real Madrid continuó con los entrenamientos este sábado con dos altas importantes: Dean Huijsen y Rodrygo se suman a un equipo que se ha visto disminuido por las lesiones. El brasileño estará activo para el duelo contra el Getafe, pero el joven español aún no está al 100%.

Huijsen tuvo un problema menor en el gemelo derecho que se complicó mucho más de lo esperado. Por esa razón se perdió el duelo contra Osasuna y contra Benfica. Hoy comenzó a entrenar con sus compañeros de manera parcial, pero no está listo para jugar contra Getafe.

La idea con el español es que vuelva para el duelo contra el Celta de Vigo y pueda tener ritmo para estar en la convocatoria contra el Manchester City por los octavos de final de la Champions League. En cuanto Rodrygo, seguramente tendrá minutos contra el equipo azulón.

Calendario del Real Madrid en marzo