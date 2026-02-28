¿El gol de LaLiga? Lamine Yamal se luce con esta definición ante Villarreal

Suscríbete a nuestros canales

El Spotify Camp Nou lleno de aplausos y ovaciones a su joven estrella. En un partido que ya estaba siendo eléctrico, Lamine Yamal decidió elevar el fútbol a la categoría de arte.

El joven extremo del FC Barcelona firmó un hat-trick ante el Villarreal, y uno de sus tantos, está siendo considerado como una obra maestra que ya recorre las redes sociales como el candidato número uno al mejor gol de LaLiga.

Regate espectacular

Corría el minuto 38 cuando Lamine Yamal recibió el balón pegado a la banda derecha, su hábitat natural. Con la insolencia de quien juega en el patio de su casa, se deshizo de dos defensores con un cambio de ritmo endiablado.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir. Tras perfilarse hacia el centro, soltó un zurdazo inapelable que describió una parábola perfecta para colarse directamente en la escuadra derecha del portero Luiz Junior.

Un impacto seco, preciso y estéticamente impecable ante el que cualquier guardameta solo pudo ser un espectador de lujo.

Números que silencian críticas

Mucho se ha hablado sobre la presión y las expectativas en torno al nuevo "10" azulgrana, pero los datos son demoledores. Con este doblete, Lamine Yamal alcanza cifras de auténtico fuera de serie en lo que va de campaña.

Con este triplete, alcanza la marca de 18 goles y 14 asistencias en 34 partidos disputados entre todas las competiciones (Supercopa de España, Copa del Rey, LaLiga y Champions League).

Con este nivel de confianza, Yamal lidera el ataque blaugrana y se postula como el máximo referente del fútbol español en la actualidad.