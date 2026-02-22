Hansi Flick habló sobre la molestia de Lamine Yamal al ser sustituido ante Levante

Suscríbete a nuestros canales

Barcelona ganó este domingo a Levante por LaLiga y lo hizo bien, con marcador abultado de 3-0 ante un Spotify Camp Nou feliz de la actuación del equipo. Sin embargo, casi siempre hay detalles que no escapan a la prensa española cuando juegan los culés y uno de ellos fue la cara de pocos amigos que dejó Lamine Yamal al ser sustituido por Hansi Flick en el partido.

El canterano fue cambiado al minuto 80' y su lugar lo tomó Roony Bardghji, antes de que Fermín López marcara el tanto definitivo en el partido al 81'. Sobre la reacción de su jugador, Hansi Flick no quiso dedicarle mayores focos y optó por el manual de resaltar las cosas positivas para él.

De hecho, el estratega fue preguntado en rueda de prensa por el incidente hasta en dos oportunidades y en todas uso la misma fórmula, para no dar mayor relevancia al hecho de que Lamine se haya dirigido al banco con rostro serio, tanto que ni el alemán le dirigió mayor palabra en ese momento.

¿Qué dijo Hansi Flick sobre Lamine Yamal?

De entrada, el DT abrió el debate sobre si las expresiones de su jugador se trataban más a su partido discreto, es decir, Flick comentó que ahí podía estar la razón de su molestia, en un partido donde el mismo entrenador le llamó la atención en una que otra oportunidad.

"¿Estaba enfadado por su rendimiento? Es normal, lo más importante es que hemos ganado y también tenemos jugadores que merecen jugar como Roony, que es un futbolista muy profesional y me ha gustado su reacción cuando ha entrado”. dijo inicialmente el técnico.

Luego, al ser insistido con el tema, respondió: “le das mucha importancia a todo lo que haga Lamine, no tengo problemas con la reacción, es humano, otros jugadores también se merecen jugar y no hay nada más que esto”.

En medio de todo, Hansi Flick rápidamente le sacó hierro a las reacciones de Lamine Yamal y se centró en el análisis en el triunfo: "no es fácil después de dos derrotas, la del Atlético y Girona, pero hemos dado una buena respuesta, es lo que quería del equipo. Hemos hablado mucho para ponerla en acción”.