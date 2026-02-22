LaLiga: Así quedó la tabla de goleadores tras la victoria de Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El domingo futbolero para Barcelona fue placentero y terminó con alegría, tras ganar su partido en la jornada 25 de LaLiga ante Levante (3-0) y recuperar el liderato del torneo, después que Real Madrid perdiera en la fecha con Osasuna (2-1).

Los culés necesitaron de Marc Bernal (4'), Frenkie de Jong (32') y Fermín López (81') para sellar la goleada, aunque esta no hubiese sido posible sin la gran versión que empleó a fondo Joao Cancelo con asistencia en los dos primeros tantos.

En medio de todo, con los azulgranas en la cima de la tabla, también hay que repasar cómo está cerrando este domingo la tabla de goleadores en el certamen, uno de los apartados más seguidos por la afición del balompié.

LaLiga: Mbappé sin goles en la jornada pero sigue líder

El francés, Kylian Mbappé, no pudo ayudar a la causa madridista el pasado sábado y dejó su número en 23 anotaciones. La ventaja aún parece cómoda ante su más cercano perseguidor, Vedat Muriri, que suma 16 encuentros con las redes contrarias y se fue sin dianas este domingo 22 de febrero en la victoria del Celta de Vigo (2-0).

Acto seguido, el turno es para Ante Budimir y Ferrán Torres quienes pelean por el podio con 12 tantos cada uno, mientras que no pueden descuidarse mucho porque la distancia es realmente corta con los que vienen de atrás, entre los que figuran otros dos estrellas de Barcelona: Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Ambos culés comparten la misma cantidad de dianas (10) que Borja Iglesias (Celta de Vigo) y Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), este último quien ya jugó en esta jornada de LaLiga y no sumó tantos en el empate a tres goles contra Real Oviedo.

