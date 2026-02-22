El primer actor Pedro Durán atraviesa doloroso luto familiar

Suscríbete a nuestros canales

A través de una publicación en Instagram, el primer actor venezolano Pedro Duran anunció la triste pérdida de su esposa Maribel González, con quien compartió años de su vida y una hermosa familia juntos.

El 21 de febrero, el criollo compartió la noticia con una serie de fotografías destacando sus mejores momentos juntos con un sentido mensaje de despedida rememorando sus años de pareja.

“El vacío es enorme y con los días tendré que hacerme la idea que estoy solo, pero con ella”, expresó el actor en la publicación.

Pedro Durán conoció a su esposa durante el montaje de “En nombre del rey” en el Teatro 8 de la ciudad capitalina. “Después vino la construcción de la familia, los hijos, alegrías, cumpleaños, navidades, los nietos, graduaciones, tristezas, de todo y ella con su constancia logró todo, teniendo el amor y la integridad como bandera”, agregó.

Por último, señaló que Maribel lo está esperando para dar un paseo por la ciudad como solían hacer, un reencuentro que se dará cuando Dios lo decida.

Pedro Durán, un actor de primera

Pedro Durán es uno de los primeros actores en Venezuela en cursar teatro en la escuela T.E.A. Su camino en la televisión nacional estaba escrito con dramáticos que alcanzaron gran relevancia como “Estefanía”, “Las Fieras” y “Por estas calles”, de RCTV

En el canal de la colina también obtuvo varias interpretaciones como en "Sol de tentación", "El País de las Mujeres" y "Toda Mujer", donde interpretó al padre de la protagonista Manuela Mendoza Castillo, interpretada por Gabriela Vergara.

Actualmente, el emblemático actor venezolano se mantiene activo en redes sociales y revive sus años dorados en la televisión, recuerdos que sus seguidores agradecen. También, realza el arte y la cultura en sus plataformas.