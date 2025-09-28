Emblemático actor venezolano “vende” café en las calles

Suscríbete a nuestros canales

El primer actor Pedro Durán, conocido por sus personajes en telenovelas como “Por estas calles” y “Las Fieras” fue captado “vendiendo” café en las calles de Venezuela.

Con décadas en la actuación dándole vida a personajes emblemáticos, muchos se preguntan si el actor quedó para vender café, luego de publicar un video en su cuenta de TikTok en un pequeño puesto de buhonero.

Sin embargo, lo cierto del caso es que todo se trató de un skech para sus redes sociales, que ponía a prueba sus capacidades histriónicas y humor característico.

Este contenido ha acaparado la atención de su público por las múltiples facetas que muestra; además, ha contado experiencias que le ha dejado su carrera actoral de cinco décadas.

Pedro Durán, un actor de primera

Pedro Durán fue uno de los primeros actores en Venezuela en cursar teatro en la escuela T.E.A. Su camino en la televisión nacional estaba escrito con dramáticos que alcanzaron gran relevancia como “Estefanía”, “Las Fieras” y “Por estas calles”, de RCTV

En el canal de la colina también obtuvo varias interpretaciones como en "Sol de tentación", "El País de las Mujeres" y "Toda Mujer", donde interpretó al padre de la protagonista Manuela Mendoza Castillo, interpretada por Gabriela Vergara.

Actualmente, el emblemático actor venezolano se mantiene activo en redes sociales y revive sus años dorados en la televisión, recuerdos que sus seguidores agradecen. También, realza el arte y la cultura en sus plataformas.