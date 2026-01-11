Supercopa de España: Vinícius Júnior marca el primer gol del Real Madrid

Supercopa de España

El delantero brasileño marca el primer gol del conjunto merengue antes de que termine el primer tiempo

La Supercopa de España ya está en marcha. La gran final de este domingo 11 de enero es un nuevo capítulo entre el Real Madrid y el FC Barcelona, que se está jugando en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita. Ambos clubes dejarán el alma en el campo para conquistar un nuevo título y colgarlo en sus exitosas vitrinas.

Este apasionante compromiso lo estás disfrutando por las pantallas de los especialistas en deporte… Meridiano Televisión.

Los dos equipos han salido al terreno a imponer sus estilos de juego, en el que se espera un constante ida y vuelta durante los 90 minutos reglamentarios. Los dirigidos por Hansi Flick han mostrado más dominio del balón como era de esperarse, mientras que los comandados por Xabi Alonso esperan jugar más por las bandas y con una defensa sólida.

Sin embargo, tras una pérdida del conjunto merengue, el delantero brasileño, Raphinha, se queda con el balón y con un disparo dentro del área no perdona para de esta manera anotar el primer gol de su equipo en el minuto 36.

Con el marcador a su favor, el Barcelona parecía jugar con más calma desde el medio del campo, pero sus rivales, con mayor intensidad y efectividad, lograron igualar las acciones tras una jugada excepcional de Vini Jr. que mandó la pelota a la red en el minuto 45+2.

