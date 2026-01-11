Supercopa de España: Barcelona mantiene su reinado tras superar al Madrid en la final

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona mantiene su reinado histórico en la Supercopa de España, luego de superar este domingo en la gran final 3-2 al Real Madrid, en un emocionante desafío que toda la afición del balompié pudo disfrutar en vivo por las pantallas de Meridiano Televisión.

La ciudad de Yeda (Arabia Saudita) fue el epicentro de un duelo decisivo como pocos en los últimos años del Clásico, el cual estuvo bastante disputado, con las revoluciones full y un expulsado.

Resumen:

El primer tiempo fue el más movido y el tanto inicial llegó en el minuto 36, tras una gran definición de Raphinha. Aunque todo indicaba que los "Culés" se iban al descanso con esa ventaja, Vinicius hizo una genial jugada en la que regateó a tres jugadores del Barcelona, para luego perforar las redes de Joan García en el minuto dos del tiempo añadido en el primer tiempo.

No obstante, inmediatamente Robert Lewandowski colocó arriba nuevamente a los "Azulgranas" y antes de que el juez pitará, para irse al vestuario, nuevamente los blancos empataron el electrónico con un gol de Gonzalo García.

Para el minuto 73 del complemento, apareció nuevamente la magia de Raphinha con un remate que fue desviado por Raúl Asencio y el brasileño anotó la diana que terminó definiendo el compromiso.

El Real Madrid estuvo cerca de igualar en el final:

El Real Madrid no esperó en hacer algunas modificaciones con la misión de emparejar las cosas, pero el verdadero peligro llegó después del minuto 90, tras la expulsión de Frankie De Jong.

Los "Merengues" tuvieron dos jugadas sumamente claras frente a la portería de García, una con jugada y otra de cabeza en la que estuvo Thibaut Courtois en al área rival. No obstante, en ambas ocasiones, García salvó su arco y también fue protagonista del título culé.

De esta manera, el Barcelona consiguió el bicampeonato en este evento y además, extendió a 16 su palmarés de por vida, por encima de los 13 títulos del Madrid.