Supercopa de España: Real Madrid puso el segundo con este gol de Gonzalo

Suscríbete a nuestros canales

La fnal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Real Madrid tuvo una primera mitad electrizante cerca del descanso. Cuando todo parecía que los blaugranas se irían a los camerinos con el marcador a favor, una jugada de pelota detenida del conjunto blanco le dio el empate para finalizar el primer tiempo empatados 2-2.

Gonzalo García fue el encargado de empatar el partido con una jugada al limite luego de que el balón impactara en el travesaño. Cayéndose al piso logró impactar el balón para que entrara y lograra igualar las acciones en Yeda.