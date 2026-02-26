Pronósticos Gulfstream Park: picks gratis y el dato clave para el jueves 26 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Gulfstream Park, ofrece una llamativa cartelera para el jueves 26 de febrero, donde en esta ocasión diez carreras se robarán la atención como parte del inicio de la semana número 14 del Championship Meet 2025-2026.

Este día nos trae varias pruebas interesantes, con la participación de muchos profesionales de diferentes nacionalidades. Irad Ortiz Jr. sigue como líder de los jinetes con 72 victorias y entre los preparadores, Saffie Joseph Jr. encabeza la tabla con 34 primeros.

Análisis de las carreras y picks para Gulfstream Park

La primera carrera será en 1,664 metros sobre tapeta, siendo una prueba de Maiden Claiming de $12,500. A continuación, nuestras recomendaciones.

Primera Carrera | 1.664m, tapeta (1:20 p.m. VEN)

Hope Diamond (4): De turno para imponerse en esta ocasión. Le repiten a Gaffalione.

It’s Just a Game (8): En la pasada por poco gana. No la descuiden aquí.

Starlight Luna (5): Incansable en la tapeta. Pudiera sorprender en su intento 17.

Segunda Carrera | 1.600m, grama (1:50 p.m. VEN)

Resort (Fr) (6): Pletcher le coloca gríngolas y de paso le monta a Irad Ortiz Jr.

Souper Landslide (7): Primera vez con Lasix. Ahora pasa a las manos de “Johnny V”.

Role Play (8): Su estreno en Gulfstream Park fue bueno. Si no la pelean, se crecerá.

Tercera Carrera | 1.000m, tapeta (2:20 p.m. VEN)

Beautiful Crazy (1): Bajada de grupo, cambia de monta y José Francisco D’Angelo confía en Irad Ortiz Jr., además de haber lucido en uno de sus ejercicios. Posee velocidad que la debe llevar al primer puesto antes de la entrada de la recta final.

Cuarta Carrera | 1.100m, arena (2:50 p.m. VEN)

Valen Time (7): Segunda vez con Lasix y súper beneficiado en el handicap

Never Count Me Out (4): La dupal de David Egan y Jorge Delgado siempre rinde frutos.

Win Runner (3): Buena opción para las Trifectas y Superfectas.

Quinta Carrera | 1.700m, grama (3:20 p.m. VEN)

The Brigade (1): Mark Casse lo probó con Lasix y salió con triunfo. Indescartable

War Officer (11): Aunque le tocó un puesto incómodo, tiene clase para ganar.

Fly Erik Fly (5): Cuidado con este que le gusta la grama de Gulfstream Park.

Sexta Carrera | 1.200m, arena (3:50 p.m. VEN)

Commendatore (5): Hoy puede ser su gran día y lograr el primer triunfo tan esperado.

Skyrush (6): Este hijo de Vekoma vuela en la punta. Sin pelea, será amargo.

Séptima Carrera | 1.664m, tapeta (4:20 p.m. VEN)

Ashima (3): Definitivamente Irad Ortiz Jr. es la que sabe como hacer ganar a esta yegua. La llevó al triunfo en Churchill Downs y después en enero en Gulfstream Park. Es el dato clave de la jornada de este jueves.

Octava Carrera | 1.600m, grama (4:50 p.m. VEN)

Josie Joe (2): Desde Churchill Downs llega esta potra con estreno de Lasix y montada por Junior

Munning Talks (3): Su arma es la velocidad. Gaffalione la rendirá al máximo.

Mia Familia (8): Esperan tomarse la foto con ella. Zayas up es buena señal.

Novena Carrera | 1.200m, arena (5:20 p.m. VEN)

Muffin Music (1): Por el 1 con John Velázquez y Wesley Ward, explotará en velocidad.

Winplaceandshow (3): Puede hacer honor a su nombre y jugarla en esas tres apuestas.

Samaritan’s Joy (6): Ganó galopando en un tiro superior. No la olviden.

Décima Carrera | 1.000m, grama (5:50 p.m. VEN)