MLB: Estos venezolanos iniciarán la temporada en la lista de lesionados

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Se acabó la espera. Luego de meses de espera, la temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas se pondrá en marcha este miércoles 25 de marzo, con un atractivo duelo entre Yankees de Nueva York y Gigantes de San Francisco en el Oracle Park.

Como ya es costumbre desde hace décadas en el mejor beisbol del mundo, una importante camada de peloteros venezolanos dirán presente desde el día uno, para engalanar los rosters de la mayoría de las 30 organizaciones que hacen vida en la Gran Carpa. Sin embargo, varios de ellos estarán limitados en los primeros compases de la zafra y empezarán en la lista de lesionados, por lo que habrá que esperar para verlos en acción.

Venezolanos que iniciarán en lista de lesionados

Al revisar los rosters de los 30 equipos, son cinco los toleteros venezolanos que estarán en la lista de lesionados para el inicio de la campaña 2026 del beisbol de las Grandes Ligas:

- Máximo Acosta

- Brusdar Graterol

- Pablo López

- Anthony Santander

- Jesús Tinoco

En el caso de Pablo López, es importante recordar que fue sometido a una operación Tommy John hace poco tiempo, por lo que estará fuera de acción por todo el año. El resto de peloteros muy seguramente regresarán en algun punto de la campaña.