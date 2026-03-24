MLB: Este fue el venezolano más destacado del Spring Training

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Los campos de entrenamiento de las Grandes Ligas suelen ser el escenario donde las jóvenes promesas intentan ganarse un puesto en el roster del día inaugural. En la pretemporada que termina el día de hoy, el nombre de Víctor Bericoto ha sobresalido por encima del resto de sus compatriotas. El prospecto de los Gigantes de San Francisco ha exhibido una capacidad ofensiva que no solo impresiona por las cifras, sino por la consistencia mostrada ante lanzadores de primer nivel.

Estadísticas que respaldan un ascenso meteórico

El rendimiento de Bericoto durante los juegos de exhibición en Arizona ha sido categórico. En un total de 21 encuentros disputados, el jardinero y primera base registró una línea ofensiva de .419/.422/.698, lo que arroja un OPS de 1.120. Estas cifras lo posicionan como el bateador venezolano con mejor desempeño integral en la primavera, superando a figuras establecidas y a otros prospectos de alta jerarquía.

A lo largo de su participación, Bericoto conectó 18 imparables en turnos oficiales. Su capacidad para generar extrabases fue evidente al sumar tres dobles y tres cuadrangulares, logrando un total de 30 bases alcanzadas. Además, su aporte productivo se tradujo en 14 carreras impulsadas y ocho anotadas.

La organización de los Gigantes de San Francisco ha seguido de cerca la evolución del criollo. Con 24 años, Bericoto ha mostrado una madurez notable en la caja de bateo. Su disciplina y la reducción en el número de ponches durante estos 21 juegos sugieren que los ajustes realizados en las ligas menores están rindiendo frutos. La potencia de su swing, combinada con un contacto sólido hacia todas las bandas del terreno, lo convierte en una pieza de valor para el futuro inmediato del equipo.

A pesar de eso, no logró convencer a la gerencia de los Gigantes y la semana pasada fue enviado de vuelta al campamento de ligas menores, donde comenzará la temporada 2026 en Triple A.